Hov Jacobsen stiller ut på Apotheket

Hadsel

– Etter en fantastisk vinter kjenner vi nå at vi begynner å bli klar for vår, og bildene til Tove Hov Jacobsen bærer i seg våren og sommeren som få andre, med de vakreste toner og fargekombinasjoner, heter det i en pressemelding fra Hadsel Kunstforening.

–Jeg synes jeg bor i et eventyr her i Vesterålen og bruker naturen rundt meg som inspirasjon til bildene mine. Aller best liker jeg når dagene blir lysere, når snøen trekker seg tilbake i fjellene, når nytt liv spirer og gror. Krokusen som titter frem på bar mark, de overjordiske blomsterengene vi er så heldige å ha rundt oss. Minner fra barndom da alle dager var solrike, får plass i bildene mine. - Jeg prøver å formidle de fine øyeblikkene og håper at jeg treffer dem som ser, sier Hov Jacobsen i pressemeldingen.

Tove Hov Jacobsen er en veletablert kunstner som er bosatt i Sigerfjord der hun har sitt eget galleri på Lihallen. Hun har hatt utstillinger over hele landet og er innkjøpt av flere institusjoner og private bedrifter. Hun har også hatt flere store utsmykningsoppdrag, som Strand hotell og Sortland hotell, Skibsgården kjøpesenter, barneavdelingen ved UNN i Tromsø, en etasje ved det nye sykehotellet ved UNN samt Melbu nye skole.

Utstillingen åpner lørdag den 14, kl. 12 i Galleri Apotheket, og varer nøyaktig en uke – til og med 21. april.