Ingen endringer tross høringsinnspill

Hadsel

Etter at fristen for den offentlige høringen gikk ut den 10.april, kom det inn 12 høringsuttalelser. I sin konklusjon, skriver rådmannen at han etter å ha vurdert innnkomne innspill, er det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i fremlagt planutkast.

Det betyr at planutkastet legges frem til politisk sluttbehandling uten endringer.

Omstridt helse-og omsorgsplan offentliggjort Helse- og omsorgsplanen i Hadsel har tidligere skapt skarpe reaksjoner. Tirsdag kveld kom rådmannens nye planforslag, uten vesentlige endringer fra tidligere.

Noen av hovedpunktene i den opprinnelige planen:

 Hadsel sykehjem fases ut

 Stokmarknes sykehjem videreføres som institusjon

 Innlandet alderssenter videreføres som heldøgns bemannet omsorgsbolig

 Omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Stokmarknes fra november 2018

 Omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Melbu 2021

 Riarhaugen bosenter videreføres som heldøgnsbemannet omsorgsbolig, forutsatt at de nye omsorgsboligene bygges på Riarhaugen. Dersom det vedtas annet tomtealternativ, bør Riarhaugen bosenter tilbakeføres senere.