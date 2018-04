Dømt for å ha kjørt 49 kilometer over fartsgrensen

Hadsel

Ifølge rettsdokumentet har tiltalte erkjent at han var sjåfør av en motorvogn som kjørte fra Melbu til Stokmarknes i fjor høst, og at han ble stanset av politiet på Inbjør. Han erkjente også at han hadde kjørt bil på Melbu tidligere i år, da uten førerkort.

Der fikk han vite at han hadde kjørt 109 km/t i 60-sonen.

I rettens vurdering står det å lese at tiltalte med forsett, har forbrutt seg mot regelen om fartsgrense og to tilfeller av bilkjøring uten førerkort.

Mannen dømmes til fengsel i 25 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år og å betale en bot på 13.000 kroner subsidiært fengsel i 26 dager.

Han mister retten til å kjøre motorvogn for en periode på 20 måneder, og må avlegge førerprøven på nytt når perioden er over.