Fikk hjelp av Hurtigbåten

Hadsel

Båten gikk i ring og var nærme å kantre. Ifølge operasjonssentralen var det snakk om en liten plastbåt som fikk slagside, og gikk i ring før den fikk rettet seg opp. Ingen personer var i vannet i forbindelse med hendelsen.

Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) opplyser i kvart på fire-tida ag at situasjonen var relativt udramatisk. Politiet og HRS rykket ut for å hjelpe båten.

– I mellomtiden kom tilfeldigvis Hurtigbåten forbi. Mannskapet snakket med de som var ombord og forsikret seg om at de hadde bra og meddelte til oss at situasjonen var under kontroll, forteller Øyvind Aadde i Hovedredningssentralen.

Båten seilte inn til havna i Stokmarknes, men da VOL var i kontakt med operasjonssentralen seint torsdag ettermiddag, hadde politiet fortsatt ikke fått kontakt med personene ombord.