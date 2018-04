Vil forby heliumballonger

Hadsel

Det skjer etter at ordføreren fra flere hold har fått spørsmål om hvordan Hadsel kan bli en mer miljøvennlig kommune.

– Både helt unge, og godt voksne har spurt meg om dette. Mitt ønske er at vi kan begynne med å forby heliumballongene, og at vi gjør dette i tråd med forurensingsloven.



Hadsel er sammen med Vågan, vert for det nye oljevern- og miljøsenteret i regionen, og i så måte synes ordfører Siv Dagny Aasvik det er spesielt bra at kommunen kan markere seg på denne måten.

– Jeg oppfatter at dette også er et tverrpolitisk ønske, og har mottatt positive signaler fra både Venstre og Høyre på dette. Dermed regner jeg med full tilslutning i kommunestyret neste uke, sa Aasvik til VA i en av pausene under møtet.



– Ungene hjemme, og de jeg møter på skolen er svært opptatt av miljøvern, og måler oss voksne på hva vi gjør. Også derfor er det flott om vi får gjort dette vedtaket, sier Aasvik.