Inviterer til vårsang

Hadsel

Det er et årvisst arrangement, og det skjer i kveld på Arbeideren.

– Sammen med vår dirigent Helene Enochsson har vi satt sammen et hyggelig program. Det blir både nye og eldre sanger fra korets rikholdige repertoar, opplyses det fra Gunnar Andreassen.

– Det blir selvsagt også mulighet for publikum å delta i kjente og kjære allsanger med hovedvekt på glede over at våren er her. Som et ekstra tilbud til våre gjester, vil vi arrangere et enkelt og gøyalt musikkquiz, legger han til.

Andreassen håper på godt besøk i den trivelige storstua.