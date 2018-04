Vårstemning på Melbu

Hadsel

– Det er en fast tradisjon at vi har en konsert i april- mai i tillegg til julekonserten vår. Målet er at folk skal bli glade og skape glede og trivsel for alle, forteller Gunnar Andreassen.

På programmet var det blant allsang, quiz og god kormusikk. I tillegg spilte 10 år gamle Eirin Lorentzen «Waltz i F» på fløyte.

– Vi skal på tur med koret til Budapest i juni, så programmet er det samme som det vi skal ha i når vi er der, forteller dirigent for koret, Helene Enochsen til.

– Vi synger mye acappella fordi vi ikke har piano når vi er der. Det er også allsang slik at folk får synge med, legger Andreassen til.

Det var rundt 80 stykker som kom på konserten. Etter applausen å dømme var publikum mer enn fornøyde med konserten

– Konserten gikk helt formidabelt og det var et fint oppmøte i dag, smiler Enochsen.