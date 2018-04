Stort oppmøte på turnsportens dag

Hadsel

Søndag ettermiddag viste 160 gymnaster i alle aldre frem hva de har lært i løpet av vinteren i Vesterålshallen på Melbu. Anledningen var «turnsportensdag» i regi av Melbo Turnforening.

– Det har gått helt supert. Turnerne har vært helt suverene og ga en flott oppvisning, sier leder for Melbo Turnforening, May Bente Oshaug.

Vellykket dag

Foreningen ble stiftet på begynnelsen på 1900- tallet og har dermed hatt god tid til å lage tradisjoner. «turnsportensdag» er en av dem.

– Dette er et arrangement som har blitt arrangert i evinnelige tider. Det er en dag der vi markerer at vi holder på med turn, forteller Oshaug.

De minste som ikke er gamle nok til å delta på konkurranser ennå fikk også medalje.

– Tidligere fikk de som ikke deltok på stevner et diplom. Men det er litt kjedelig for det blir ofte lagt i en skuff. Så for noen år siden begynte vi å gi ut medaljer i stedet, sier Oshaug.

Flere av gymnastene smilte fra øre til øre både før, under og etter at de var ferdige med å fremføre.

– De aller fleste turnerne våre liker å vise frem hva de har lært. Og de synes at når det er deres tur går tiden alt for fort. Og de er veldig stolte av å få vise fram hva de kan og jeg blir veldig stolt. Så hver gang sliter jeg med å holde tilbake klumpen i halsen fordi jeg blir så rørt av hvor flinke de er, forteller Oshaug.

Godt oppmøte

– Det er rundt 200-250 stykker her for å se på. Det er også 160 gymnaster som skal vise fram hva det har lært. De er mellom to og nesten 60 år, så det er stor aldersspredning, forteller Oshaug.

Ifølge henne er denne typen arrangementer viktige både for økonomien og for å rekruttere nye gymnaster.

– «Turnsportensdag» bidrar til rekrutering av nye turnere. Men det hadde ikke vært mulig å arrangere slike arrangementer uten at foreldrene som stiller opp i komiteen. I tillegg får de som er med på turn en mulighet til å vise fram hva de har lært, smiler Oshaug.