Hadsel Høyre vil løse parkeringsproblemet med å fylle ut havnebassenget

Hadsel

Parkering er et av de mest betente temaene i planforslaget som potensielt kan få stor betydning for framtidens Stokmarknes sentrum.

Det foreslås å kutte antall plasser i Markedsgata og heller etablere flere parkeringsplasser ved rådhuset.

Dette har fått flere, især næringsdrivende og gårdeiere i området, til å reagere kraftig. Blant annet samles det i disse dager inn underskrifter for å endre denne delen av planen.

– Rådhuset er for langt unna

Hadsel Høyre deler bekymringen fra disse næringsdrivende. Derfor foreslås det å beholde langsgående parkering i den østlige delen av Markedsgata (mot Trykkeriet). Det foreslås at motsatt side av gata får skråparkering.

– Vi mener det er riktig å lytte til de som driver næring i sentrum. Det er detaljhandel som skaper liv i sentrum, og vi er bekymret for at manglende parkering vil få negative konsekvenser for disse forretningene, sier Lena Arntzen, leder i Hadsel Høyre, til VOL.

Det største grepet som foreslås for å skape mer plass til parkerte biler er å ta havet i bruk.

– Vårt innspill knyttet til fremtidig parkering er at det bør ses på muligheten for å flytte flytebrygga i Havnegata mot øst og å fylle ut områder av havnebassenget med tanke på anlegg av nye parkeringsplasser og gjestehavnplasser. Museum Nords storsatsning «Hurtigrutemuseet» vil generere behov for fler sentrumsnære parkeringsplasser. Det vil tilrettelegges for nye parkeringsplasser ved Hadsel rådhus, men dette er etter vårt skjønn for langt unna det nye Hurtigrutemuseet, heter det i uttalelsen.

– Feil kjøreretning

Videre mener Hadsel Høyre at det er ønskelig med enveiskjøring i Markedsgata, slik planforslaget legger opp til, men at trafikken bør gå i motsatt retning.

– På bakgrunn av innspill fra næringslivet og begrunnelsen som er gitt fra dem, er Hadsel Høyre av den oppfatning at det vil være mer praktisk med enveiskjøring fra sør til nord. Vårt innspill er at Markedsgata enveiskjøres fra sør til nord, og bør ikke være mer enn 300 meter lang, står det skrevet i uttalelsen.

I tillegg mener partiet at det ikke bør prioriteres et eget felt for syklister.

– I denne gaten er det trangt om plassen, og Hadsel Høyre mener det ikke er plass til egen vei kun for sykkel, heter det i høringsinnspillet som ble levert mandag.

Fristen for å komme med innspill går ut i morgen, tirsdag.