Elever har sørget for en hilsen til elever i 2048

Hadsel

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen var til stede og fikk et ærefullt oppdrag, nemlig å legge ned grunnsteinen til nybygget til Hadsel videregående skole.

Markeringen skjedde på byggeplassen, og til stede var også elever, rektor Inge Holm, studierektor Åse Jakobsen, ordfører Siv Dagny Aasvik, rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen og skolesjef Torbjørn Lappegard.

Et lite stunt

– Vi hadde ei veldig fin markering i forbindelse med nybygg og renovering av studiested Stokmarknes, der det ble lagt ned grunnstein. I utrgangspunktet finnes det ikke spesielle retningslinjer i fylkeskommunen på det å legge ned grunnstein, men vi hadde lyst til å gjøre det, sier rektor Inge Holm.

– Vi har også gjort et lite stunt, vi har ikke bare lagt ned grunnstein men har hatt en intern prosess med elever og lærere der elever har produsert en del tekster som skal legges i glassmonter som ikke skal åpnes før om 30 år, sier Holm.

Glassmonteren er en innholdsrik tidskapsel.

– Det er en hilsen til elever i 2048, fra dagens elever og det synes vi har vært en morsom og artig vri. Elevene har jobbet med hva de tenker, og det har vært produsert mye forskjellige bilder, russekort er lagt ned og gjenstander fra skoleåret og uka vi har vært gjennom, med russerevy. Det er i det hele tatt mye forskjellig, vi har satt noen avtrykk som elever om 30 år skal få åpne, sier han.

Glassmonteren skal felles inn i en vegg i inngangspartiet i den nye skolen. Og altså først om 30 år skal innholdet ses på.

Milepæl

Både fylkesråden for utdanning, rektor og studierektor holdt taler for dagen, før markeringen ble feiret med kaker og saft.

– Det er en milepæl, nå er vi godt i gang med bygginga, og det ble ei flott markering av at vi er skikkelig i gang. Nå begynner det å vises at det har skjedd noe på byggeplassen, og om vel et år skal dette bygget være ferdig, sier han.

Når alt er ferdig og den nye skolen skal tas i bruk blir det en offisiell åpning.

– Når bygget vi er i nå er ferdig rehabilitert, blir senhøsten 2019. Vi synes det er viktig å markere milepæler, og det var ei fin stund med elever, ansatte og gjester, sier Holm.

6500 kvadratmeter

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen har hatt en flott dag ute sammen med elevene og skolen.

– Ei skikkelig fin markering. Skolen hadde laget et flott opplegg som innebar at jeg la ned grunnsteinen og det var høytidelig. Ikke minst boksen med fremtidshilsen til elever, som skal oppbevares i 30 år syne jeg var helt strålende, sier Olsen.

Hun berømmer elevene for å ha stått for mange fine hilsener til fremtidselevene, og at disse var til å reflektere over.

– Det er en flott skole allerede, men det som gjør at Hadsel videregående er en så fin skole å komme til er at der er så kjempeflotte elever og ansatte. Det er en veldig fin skole å besøke, sier fylkesråden.

Nordland fylkeskommune investerer store summer i skolebygg.

– Vi får med dette nybygget og den rehabiliteringa vi gjør på eksisterende bygg til sammen 6500 kvadratmeter flunkende nytt skoleareal.

– Vil vekke oppmerksomhet

Nybygget blir i massivt tre – som gir et positivt klima-avtrykk, i tillegg til at det skal ha solceller og være energieffektivt. Med brent treverk som utvendig kledning blir det også så og si vedlikeholdsfritt.

– Prosjektet er egentlig veldig spesielt, og jeg tror det vil vekke stor oppmerksomhet på grunn av utførelsen i massivt tre og alle de løsninger som er gjort for å spare energi, som solcellepanel, gjenvinning av ventilasjon og også materialvalgene. Dette er et fremtidsbygg, sier Olsen.

Yggdrasil er i norrøn mytologi kunnskapens tre, og et brukt som et symbol og motto for nybygget.

– Yggdrasil er et flott symbol, det gjenspeiler både dette med kunnskap og materialvalgene som er gjort, at alt er i tre. Det var veldig mange gode og symbolmessige ting vi i dag markerte med grunnsteinsnedleggelsen, sier hun.

– Det har vært en lang start, men nå går alt med god fremdrift. Og planen med å åpne senhøsten 2019 står fast, den åpninga gleder jeg meg å komme til, og håper jeg fortsatt er fylkesråd for utdanning da, sier hun.

– Betyr noe for hele Vesterålen

Fylkeskommunen har 16 videregående skoler i Nordland.

– Vi bygger veldig mye, vi har både bygget nytt og renovert. Polarsirkelen er den siste skolen, når vi er ferdig med den og Hadsel, står Mosjøen og Narvik videregående for tur, og da har vi vært hele fylket rundt med nybygg og rehabilitering, sier Olsen.

– Og vi bruker enorme summer på dette fordi vi vil investere i skole og gi elevene de beste mulighetene for læring og vekst, sier fylkesråden.

Selv om det ikke har vært tradisjon å legge ned grunnstein, synes Olsen det var på sin plass.

– Dette er en pilot og et signalbygg og et viktig samfunnsbygg. Så det skulle bare mangle og bruke en halv dag på noe som er så viktig, sier hun og peker på at skolen også er viktig for lokalsamfunnet.

– Dette ble en fin dag for refleksjon over hvor viktig skolene er i samfunn. Dette betyr noe for kommunen men også for hele Vesterålen for de elevene som utdanner seg, de utdanner seg til jobber i hele regionen, sier hun.