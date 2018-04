Vil ha flere yngre på banen for å bevare stasbygg

Hadsel

Edith Larssen, Anne Britt Aas og Anne Solheim er i full sving denne uka for å planlegge et av årets to store hendelser for Arbeiderens støtteforening. Det handler selvsagt om vårens loppemarked.

Omsetter bra

– Det er nok ikke den samme voldsomme omsetningen som vi hadde på det meste, men bevares, det er mange penger som kommer inn gjennom disse loppemarkedene, sier Edith Larssen.

Hun håper og tror nettooverskuddet etter helgens loppemarked i Arbeideren vil være mellom 35.000 og 40.000 kroner.

Dyrt i drift

– Vi trenger imidlertid hver krone som kommer. Det er veldig dyrt å holde et hus som dette i drift. Det koster nok mellom 70.000 og 80.000 kroner i året.

Dermed sier det seg selv at damene ønsker så mange som mulig velkommen til «loppis» i helgen.

Nye vinduer

I det VA er på besøk under forberedelsene, får de tre damene hjelp av Erling Kristian Bjørstad til å løfte innsamlede lopper ut av bilen.

Deretter plasseres varene ut på scene og bord.

– Pengene som nå kommer inn går til å investere i nye vinduer. Folk vet at det koster en del, og dermed vet man også at pengene går til et godt formål, sier Edith Larssen.

Hun peker rundt i lokalet og forklarer: – Det er en herlig akustikk her. Det er fordi det er så mye treverk i tak, vegger og gulv. Dermed er det ikke rart at for eksempel Sommer-Melbu år etter år leier lokaler til sine konserter her.

Gode ideer?

– Ellers leier vi ut til konfirmasjoner og runde dager. Til en konfirmasjon kan lokalet være holdt av flere år i forveien, smiler damene.

Arbeiderens støtteforening begynner å bli en veldig voksen gjeng. Det betyr at de mer enn gjerne ser at også de yngre engasjerer seg.

– Dersom unge damer eller menn har tanker og planer som kan være med å sikre fremtiden for huset, må de veldig gjerne ta kontakt med oss, sier trekløveret.