Vil ha folket med på spleiselag

Hadsel

I fjor høst kom forsikringen fra staten som gjorde at det endelig så ut til at finansieringen var på plass. Vernebygget over ilandsatte MS Finnmarken skulle etter mange års strev bli realitet og i januar i år ble det holdt en storstilt markering av at prosjektet ble sendt ut på anbud.

Det hele skal være et gedigent spleiselag der staten, fylkeskommunen og Hadsel stiller med 40 millioner kroner hver.

Men for noen uker siden ble kjent at det hadde dukket opp nye skjær i sjøen. Det «billigste» tilbudet etter anbudsrunden ligger ifølge Hadsel økonomisjef rundt 40 millioner over prosjektets kostnadsramme på 115 millioner.

Samarbeider tett

Det har blitt sagt at det ikke bare er enkelt å nedskalere prosjektet uten at det går ut over helheten. Det «enkleste» (men akk så vanskelige) synes kanskje å være et forsøk på å skaffe de ekstra millionene som trengs. Slik at prosjektet kan gå videre uten opphold og så store endringer at det blir problematisk for museet som skal være leietaker i det endelige produktet.

– Museum Nord og Hurtigrutemuseet har et tett samarbeid for å skaffe finansieringen vi mangler til dette prosjektet. Vi har hatt møter om hvordan vi kan gjøre en innsats for å reise midler. Etter møtet i går jobber vi nå på flere spor. Vi har nå opprettet et kontonummer og en innsamling via spleis.no, som vi gjennom Facebook er på frieri om bidrag, sier enhetsleder for Hurtigrutemuseet og Museum Nord, Lina Buvik Vibe.

Jobber med flere løsninger

Samtidig som de håper på at folket ønsker å bidra, jobber de kontinuerlig med flere løsninger.

– Vi tror ikke vi kan få inn 40 millioner på spleis, men ser også på hvordan vi kan ta ned prosjektet uten å fjerne det ikoniske. Vi har også sett etter eksterne partnere som kan bidra til prosjektet. Ellers risikerer vi at kommunen må sende fra seg pengene som de har fått bevilget. Eller at det blir satt en boks over skipet, sier Buvik Vibe.

– Vi har kort tid på å skaffe finansieringen. Vi har i utgangspunktet til 30. juni. Vi får sikkert forhandlet denne fristen, men det er ikke sikkert det vil skape mer engasjement, sier varaordfører i Hadsel, Kurt Jenssen.