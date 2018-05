Lerøy styrker filetproduksjonen på Melbu

Hadsel

Lerøy gjennomfører betydelige investeringer i Stamsund for å oppgradere anlegget i forbindelse med omlegging til økt produksjon av spiseklare produkter. Denne oppgraderingen virker også inn på produksjonen ved anlegget på Melbu.

Bygningsmassen til Lerøy Norway Seafoods på Melbu, begynner å merke tidens tann: Renoverer fabrikken for rundt 20 millioner kroner Lerøy Norway Seafoods avdeling på Melbu, får en overhaling i løpet av det nærmeste året, noe som ifølge konsernsjef Webjørn Barstad, er på høy tid.

–Satsingen i Stamsund gir samtidig positive virkninger for fabrikken i Melbu, fordi deler av dagens filetproduksjon i Stamsund av plasshensyn flyttes til Melbu, sier Webjørn Barstad

Ifølge Barstad vil anlegget på Melbu bli oppgradert.

– Det er allerede bebudet en oppgraderingsplan for anlegget i Melbu, dette vil bidra til å sikre grunnlaget for anlegget videre fremover, sier Barstad.

Konsernsjefen har stor tro på virksomheten i Nordland, men understreker at det er behov for å styrke grunnlaget for driften.

– Derfor går vi nå inn med en økt satsing og investerer i første omgang over 100 millioner kroner i Nordland. I perioden med omstilling og oppgradering av anlegget vil det bli permitteringer i Stamsund. Lerøy satser på oppstart fra tidlig i november og deretter full produksjon tidlig på nyåret. Det er aldri hyggelig å gå til permitteringer, men vi kan ikke drive fabrikken mens oppgraderingen pågår, sier Barstad i pressemeldingen.