Stokmarknes får pris for god administrativ styring av Norges Fotballforbund

Hadsel

Tildelingen finner sted på Stokmarknes stadion tre dager før 17.mai. Da vil altså Stokmarknes IL, som den tredje klubben i Hålogaland Fotballkrets, og den første i Vesterålen og Lofoten, bli tildelt utmerkelsen NFF Kvalitetsklubb1, står det å lese i en pressemelding.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Intensjonen er at godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Jobbet med over tid

Leder i Stokmarknes IL, Håvard Myhra, forteller at klubben har arbeidet med kriteriene som må være på plass for å få utmerkelsen, i flere år.

– Dette er noe vi har jobbet med over flere år og handler i stor grad om å ha gode administrative rutiner og prosedyrer for hvordan klubben skal styres, inkludert orden i oppslagsverk og dokumenter, og at vi ellers har definerte roller i organisasjonen. Klubbene som får denne utmerkelsen har ting på stell, og det er det handler om, sier leder for Stokmarknes IL, Håvard Myhra til VOL.

At Stokmarknes er den første klubben i Lofoten og Vesterålen som får denne utmerkelsen, og den tredje i Hålogaland etter Mjølner og Landås, synes lederen er givende.

– Det er klart at det er stas og noe vi setter stor pris på, sier Myhra.

NFF kommer

I forbindelsen med at Stokmarknes IL er kommet i mål og fått godkjent klubben som kvalitetsklubb på nivå 1, vil de få utdelt utmerkelsen fra NFF ved Alf Hansen som er direktør i sportsavdelingen i NFF.

NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur, skriver NFF i pressemeldingen.