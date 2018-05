Hadsel

– Det er veldig spennende og vi har fått et større utvalg, smiler butikksjef Brynhild Rengård.

Forandringer

Selv om butikken fortsatt hører til Coop-kjeden var det mye som skulle gjøres før de kunne nyåpne dørene tirsdag morgen.

– Kundene har vært veldig positive. Det har vært byggekaos her de siste tre ukene, men kundene smiler. Det har ikke kommet noen negative kommentarer, forteller Rengård.

– Det har vært mye arbeid i overgangen, men det har vært fryktelig artig og vi har kost oss, sier Rengård.

I tillegg til å ha fått et større vareutvalg har butikken også fått flere kasser for å raskere kunne betjene kundene.

– Vi har fått tre selvskanningskasser, noe som er nytt for mange av kundene. Men folk prøver å bruke dem, sier Rengård.

– Det at vi har fått selvskanningskassene har mye å si. Vi har gått fra å ha to til fem kasser, så det avlaster mye når det er stort trøkk. De unge er veldig flinke til å bruke dem fordi de ikke er redde for å prøve noe nytt, smiler Rengård.

Butikken har også knyttet til seg flere ansatte i sammenheng med at de har blitt Extra.

– Vi forventer en økt omsetning på 15 til 20 prosent. For selv om det er de samme butikklokalene er det to forskjellige konsepter, sier Rengård.

Selvbetjening

Butikken på Melbu er den første i Hadsel som har selvsbetjentekasser, og til tross for at det er på Sortland, var det ikke så mange på åpningen som hadde prøvd noe slikt før.

– Det virker som at folk som ikke har brukt det før synes at det er ok. Når det er varer som skal veies må de prøve seg litt fram, men varer med strekkoder går fint. Det virker som de fleste synes at det går lett, forteller Hans Svedal. Til vanlig jobber han på Extra på Sortland, men under åpningen var han på Melbu for å lære kundene å bruke kassene.

Under åpningen ble det også servert kaffe og kake. Begivenheten trakk også kunder utenfra Melbu.

– Det ble bra det her. Det er litt vilkårlig hvor vi handler, men det kan hende vi tar turen hit oftere, sier Kurt Henning Bjerklund fra Stokmarknes.

– Det er lettvint med selvskanningskassene hvis du bare har noen få ting. Det er ganske fort gjort og skjermene er ganske selvforklarende, sier Bjerklund.