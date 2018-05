Hadsel

Stålbrott hang godt med i første omgang, for frem mot hvilen var det lite som tilsa at vertene skulle vinne med kalassifre.

– De hadde et skudd på mål som de scoret på. Vi hadde to store sjanser alene med keeper, men som ikke ble mål. Det var en jevn førsteomgang der Leknes ikke var noe bedre enn oss, sier trener for Stålbrott/Sortland2, Bernt Ola Burchardt.

Raknet på slutten

1-0 ledelsen til Leknes varte ved til pause. Stålbrott øynet muligheten til å komme ajour i andre omgang og gjorde hva de kunne for å utligne.

– Vi prøver å presse opp laget i håp om at vi kan vinne kampen. Vi vinner ballen flere ganger og har gunstige muligheter, men klarer ikke å utnytte dem. Etter henholdsvis 58 og 59 minutter scorer Leknes to kjappe mål, der de skled rett igjennom på kant ved begge anledninger. Da de gikk opp til 3-0 like etter, virket det som om vi ga opp. Flere av spillerne begynte nok å bli slitne. Leknes presset mer og mer på og økte til både 4 og 5-0. På overtid fikk de en gavepakke og fastsatte resultatet til 6-0, forteller Burchardt.

For lite på hugget

Selv om laget hans hang godt med en god stund i kampen, synes treneren at Leknes vant kampen fullt fortjent.

– I dag er vi ikke bedre enn det vi viser. De er mer på hugget, mer presise, kommer mer opp, har mer groove i laget og spiller bedre kollektivt, slår Burchardt fast.

Per i dag har Stålbrott skader på noen nøkkelspillere, inkludert fjorårets goalgetter Torbjørn Miklegard. Burchardt ser frem til at han er spilleklar igjen.

– Torbjørn spilte de fleste kampene i fjor og er en veldig god spiller, men han trenger litt tid før han er helt klart. Ellers er vi litt redusert ved at noen av våre spillere må være tilgjengelige for å spille på Sortlands A-lag, siden de også har skader. Jeg ser frem til at både vi og A-laget disponerer skadefrie tropper, sier Burchardt.

– Vanskelig kamp

Nå ser både han og resten av Stålbrott/Sortland2 fremover og ønsker å riste av seg tapet mot Leknes forholdsvis raskt.

– At vi er litt reduserte nå kan vi ikke dvele ved. Vi må se fremover og skal komme sterkere tilbake, sier Burhcardt.

Neste kamp for Stålbrott/Sortland2 finner sted hjemme mot Skånland mandag om en uke.

– Det blir en vanskelig kamp, men vi får noen spillere tilbake og stiller mer slagkraftige enn vi gjorde i dag, konkluderer Bernt Ola Burchardt.