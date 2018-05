Knuste rute på Stokmarknes skole

Hadsel

Natt til 18.mai ble det knust en rute ved Stokmarknes skole.

– Det har skjedd siste døgnet. Det er ruta inn til biblioteket, som er plassert ganske høyt på veggen, som er knust. Etter det vi kan se er det ingen som har tatt seg inn i selve rommet gjennom ruta, forteller Trond Olsen i politiet.

Han forteller at kontor og klasserom alltid blir låst etter endt skoledag og at det derfor er mindre sannsynlig at noen har knust den innenfra.

– Vi vet heller ikke hva de har brukt for å knuse ruten. Vi prøver å finne ut hva som har skjedd, men trenger tips fra folk om de har sett eller hørt noe natt til i dag, 18.mai, sier Olsen.