Politikerne usikre hva de vil gjøre med eldre hus ved sykehjemmet

Høsten 2010 skrev VOL om Hadsel kommune som gjennom lang tid hadde hatt en «hodepine» i forhold til hva som skulle skje med tre hus som grenser til sykehjemmet på Stokmarknes. Man vedtok den gangen på et kommunestyremøte at kommunen skulle kjøpe tre eneboliger, til en samlet kostnad på vel 3.5 millioner kroner.

Siden den gangen har boligene stort sett vært utleid. Nå er imidlertid standarden faretruende lav på husene. Eiendommene ble i sin tid kjøpt for å skape mulighetsrom for eventuelle helseutbygginger i området. I løpet av de siste måneder har det vokst frem det som skal bli heldøgnsbemannet omsorgsbolig i nabolaget.

To alternativer

Det er etter rådmannens vurdering to alternativer for disponering av de tre eldre eneboligene. Enten kan man renovere dem, ellers bør de selges. Skal de renoveres får det en investeringskostnad på anslagsvis 4,2 mill, men det gir en mulighet til fremtidige leieinntekter i 15-20 år uten større senere investeringer. Alternativt kan boligene selges, slik at andre kan benytte dem til bolighus eller utleie. Et slikt vedtak vil bli utført ved innhenting av takst med påfølgende kommunalt salg. Rådmannen vil av strategiske årsaker fraråde at boligene selges da de er svært sentralt plassert for fremtidig utvikling av helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Rådmannen anbefaler at man gjør de nødvendige investeringer gjennom å overføre eneboligene til Hadsel Eiendom og at de får ansvar for å gjennomføre renovering. Slik vil kommunestyret ha handlefrihet ved en fremtidig vurdering av behovet innen helse- og omsorg slik at arealet kan nyttes til dette formålet med fortsatt kommunalt eierskap.

Utsatte saken

I formannskapet i Hadsel fredag vedtok et enstemmig formannskap å utsette saken, blant annet i påvente av en uttalelse fra Hadsel eiendom. De tre omtalte husene er de eneste utleieobjektene som er direkte eid av kommunen.