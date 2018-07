– Et stort tap for lokalsamfunnet

Hadsel

– Tove spredde god stemning rundt seg. Hun var en flott turkamerat – alltid positiv, forekommende og hjelpsom, sier mangeårig turleder Ole Jostein Brenna i ei pressemelding fra Vesterålen Turlag.

Tove Fredheim Hansen bidro særlig i arbeidet med Vesterålen Turlags heimeside på nettet. Og ellers var hun lett å spørre når det skulle gjøres en ekstra innsats. Hun både merket løyper og ledet turer.

– Vi har så mange gode minner om Tove. Den blide dugnadsdeltakeren var lett å bli glad i, sier Sølvi Mathisen, som blant annet har samarbeidet med Tove Fredheim Hansen om Titoppersturen på Søndre Langøya.

– Tove var glad i det aktive friluftslivet, hva enten det gjaldt turgåing, toppturer, sykling eller padling. Hun var så sterkt til stede – ikke bare for seg sjøl, men for mange andre mennesker. Familien har lidd et fryktelig tap, og et helt lokalsamfunn føler med dem i sorgen, heter det i meldinga fra Vesterålen Turlag.

BILDE

Tove Fredheim Hansen døde mandag i ei ulykke på fjellet Dønnamannen på Helgeland. På bildet deltar hun i merke-dugnad for Titoppersturen på Langøya, Vesterålen. (Foto: Vesterålen Turlag)