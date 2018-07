Markerte 22. Juli på Melbu

Hadsel

– Det er helt uvirkelig at det skjedde, at det skjedde oss, startet Hadselordfører Siv Dagny Aasvik talen under minnemarkeringen.

- Viktig å vise at vi har lært noe

Minnesmarkeringen ble åpnet av Melbu Skolekorps med sangen "Conquest to paradise". Dette var en sang Henrik Rasmussen, som er en av de 77 som gikk bort under 22. juli, likte veldig godt, fortalte Aasvik.

– Vi må sammen slå ring rundt de overlevende og demokratiet, sa Aasvik i talen.

I år er det sju år siden den skjebnesvangre dagen og under talen fortalte Aasvik om hvor viktig det er å ikke glemme.

– Det er viktig å vise at vi har lært noe av 22. juli for å hedre Henrik Rasmussen og de andre, sa Aasvik i talen.

Hatmeldinger og trusler

Fredag fortalte Aftenposten om overlevende etter Utøya som får hat meldinger og trusler. Dette var også et tema under minnesmarkeringen.

– I dag syv år etter opplever de som overlevde Utøya hat og rasisme på sosiale medier. Det kan vi ikke akseptere, sa Jacob Normann Jacobsen i sin tale under minnemarkeringen.

Til tross for fellesferie var det mange som møtte opp for å delta på markeringen.

- Det var mange som møtte opp selv om det er ferie. Jeg vet at det er mange som ville være her i dag, men som ikke kunne, fortalte Aasvik etter markeringen.

- Det var ekstra fint at sangen de hadde valgt var den Henrik Rassmussen likte så godt, sier Aasvik.

Etter talene la både Aasvik og Jacobsen ned kranser på minnemerket.

- Vi er nødt til å bli beviste og ta til motmæle mot hat, sier Aasvik.

Søndag morgen ble det også avduket et midlertidig nasjonalt minnesmerke Johan Nygaardsvolds plass ved Høyblokka i Oslo.

- AUF skal ha skryt for at at de har bygd opp og tatt i bruk Utøya, sier Jacobsen.

- Og at det har blitt et senter om demokrati for unge uavhenging av tverrpolitiske holdninger, legger Aasvik til.

De frammøtte satte også pris på markeringen.

- Det var veldig flott og det er viktig å ikke glemme det som har skjedd. Det er synd at det var så lite folk her, for vi må ikke glemme det som har skjedd. For vi kan ikke akseptere at det, sier Eva Bjørgen som deltok på minnemarkeringen.