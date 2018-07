Hadsel

Natt til mandag ble to personer i slutten av tenårene stoppet av politiet, på Melbu, skriver politiet på Twitter. De to hadde med seg våpenlignende gjenstander i bilen som viste seg å være to pistoler av typen softgun. Tenårinene forklarte at de bare lekte med våpnene. Politiet tok kontroll over våpnene og vurderer anmeldelse.