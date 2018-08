Paraglider uten fører havnet i sjøen

Hadsel

Onsdag ettermiddag fløy 11 paraglidere fra Fleinsnes i Hadsel. Vinden var forholdsvis sterk i området slik at en av paragliderene opplevde at glideren hans ble blåst på havet og endte opp litt vest for Hadselbrua. Derfor stemmer det ikke, som VOL først skreiv, at han havnet i sjøen. Skjermen til vedkommende landet rettenfor en av merdene til Nordlaks og han fikk etter hvert hjelp til å plukke opp utstyret fra sjøen.