– En nasjonal utfordring, og det merker vi godt i Hadsel også

Hadsel

Tidligere denne uka skrev sykepleierstudent Vidar Pedersen et debattinnlegg, der han spør om det er greit at ufaglærte «holder fortet».

«Åpen søknad: Sykepleiestudent søker sommervikariat som kommuneoverlege» –Så, hvorfor skal det være greit at de ufaglærte «holder fortet» ovenfor Irene? Hun som bare er diagnostisert med demenssykdom, diabetes type 2, angina pectoris, osteoporose og KOLS. I tillegg ble hun operert for lårhalsbrudd for et år siden. Hun er også plaget med artrose, som gir henne smerter i leddene og en ustø gange. Hun står på blodfortynnende, forstøver ved behov, kortidsvirkende og langtidsvirkende insulin, pluss en hel haug med andre medikamenter som kan gi relativt alvorlige bivirkninger? spør sykepleierstudent Vidar Pedersen i dette innlegget.

– Sentrale politikere må på banen

Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius svarer på problematikken som tas opp.

– Etter innføring av samhandlingsreformen har det skjedd en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene ved at mange av pasientene som tidligere ble behandlet på sykehus, nå får sin behandling og oppfølging i kommunene. Da blir også ressursbehovet større i kommunene, og vi må ansette flere sykepleiere.

– Utfordringen er at beregninger viser at det samlet sett nå mangler 5-6000 sykepleiere i Norge. I Hadsel har vi iverksatt flere rekrutteringstiltak og vi har også lyst ut rekrutteringsstillinger. Utfordringene rundt sykepleiersituasjonen er imidlertid ikke noe som enkeltkommuner kan løse alene.

– Her må våre sentrale politikere komme på banen, ta grep og legge føringer for at det blir utdannet flere sykepleiere. I kommunene må vi legge til rette for mest mulig heltid, samle de fagtunge tjenestene og i større grad enn nå rendyrke de sykepleiefaglige oppgavene. Det siste er imidlertid ikke alltid like enkelt når man, som oss, har tjenestebehov spredt på fire øyer.

Leier inn fra vikarbyrå

– Det stemmer at enkelt- vikarbyrå har forsøkt å tilby oss medisinerstudenter til «å gå som sykepleiere.» - Det er helt uaktuelt! Medisinerstudenter kan aldri erstatte sykepleiere selv om de har lært både anatomi, fysiologi og farmakologi. Den sykepleiefaglige utdanningen mangler de, og de har heller ikke autorisasjon som sykepleier, noe som er regulert gjennom lov om helsepersonell.

– Vi kan ikke drifte tjenestene våre uten kvalifisert personell, det har med kvalitetssikring av tjenestene å gjøre. Det er grunnen til at vi de siste par årene har måttet leie inn sykepleiere fra vikarbyrå, for å få avviklet den lovfestede ferien som vårt eget personell har krav på.

– Ferietiden er utfordrende, men vi er heldige som har så mange dyktige vikarer. Helsefagarbeiderne våre gjør en kjempejobb og de har gjennomgått egne medisinkurs for å kunne dele ut medisiner. Vi har gjennom hele året inne noen assistenter som jobber spesielt i helger, høytider og ferier. Disse blir godt opplært og er flinke og viktige medarbeidere for oss. Det er ofte unge mennesker som senere rekrutteres til å utdanne seg innenfor de viktige pleie- og omsorgsyrkene, så de må vi ta godt vare på.

Høyt sykefravær

– Når det gjelder stor turnover og høyt sykefravær, så er det kjent i vår sektor. Det er tungt arbeid med mye ansvar. Men på noen avdelinger/ soner er det bedre enn andre, og det kan variere. Modernisering av byggene våre til en mer tidsmessig standard ser vi har positiv effekt. Her er Hadsel stadig i utvikling med både nybygg og renovering. Det samme å sørge for tilstrekkelig bemanning og mest mulig heltidsstillinger. Det skaper i enda større grad lojale og ansvarsbevisste arbeidstakere. Dessuten må arbeidsplassene være seg bevisst å skape gode arbeids- og fagmiljø som trekker til seg nye fagfolk nå når konkurransen er så stor.

– Mindre sykefravær og større tilstedeværelse på jobb er noe lederne våre har stort fokus på. Det er nødvendig å utvikle en felles forståelse for at det ikke er arbeidsplassen man er sykemeldt fra, men arbeidsoppgavene. Det vil nesten alltid være alternative oppgaver man kan utføre i en begrenset periode, hvis man ikke er alvorlig syk, da.