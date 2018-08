Bjørn Myhra (71) løper for 30. gang i Hadsel maraton

Hadsel

En skikkelig regnskyll sørget for å gjøre både deltakere og publikum våte, men til alt hell var nedbøren kortvarig.

– Se det positive i det, det kunne vært 32 grader og grusomme løpeforhold, sier speaker Svein Roar Martinsen.

Se løpegleden hos de minste – Jeg har øvet hver dag, sier Daniel (6 år) som er en av mange deltakere i Bjørnisløpet under Hadsel maraton.

Eldstemann

Blant deltakerne som la ut fra Stokmarknes sentrum lørdag formiddag for å løpe halvmaraton til Lekang og mila til Hadselhamn er kompisene Bjørn Myhra og Einar Eilertsen.

Løpefesten er i gang 18 løpere fra landet over er lørdag formiddag på vei rundt Hadseløya i helmaraton. Og også for de minste er Hadsel maraton en stor løpefest.

– Siden jeg deltar for 30. gang i dette løpet har jeg fått skjorte med navn på, sier Myhra stolt, som forøvrig er eldstemann som deltar i halvmaratonet.

– Dette blir artig, vi reiser rundt og deltar på litt av hvert, sier de to friskusene og ramser opp Birken, Vasaloppet og Marschialonga.

Bare en har løpt flere ganger i det tradisjonsrike maratonet på Hadseløya, det er Dagfinn Gundersen, som i år deltar for 31. gang.

Rekorddeltakelse

– Regnskyllen som kom var ikke bestilt, vi skulle helst for publikum sin del hatt sol. Men for løperne er det perfekte forhold i dag, og heldigvis gav regnet seg raskt. Temperaturen er veldig fin, så det er flotte forhold for de som er ute i løypa, sier maratongeneral Marte Remen.

Hun er strålende fornøyd med deltakelsen.

– Det er rekorddeltakelse i barnerennet i år, med 93 deltakere og det er veldig artig. Det virker som alle koser seg her, det gjør i alle fall jeg, smiler Remen.

– Vi er kjempefornøyde med arrangementet. Dette hadde aldri gått så fint uten alle de folkene som stiller opp og bidrar til at alt går som smurt, sier hun.

Totalt er det mellom 170 og 180 løpere som er i aksjon under Hadsel maraton.

– At vi har både gamle og unge, folk i alle aldersklasser som er med synes vi er veldig artig, sier Remen.