Løpefesten er i gang

Hadsel

– Jeg gleder meg til å springe, det blir artig, smiler Sanna (5 år) sammen med lillesøster Milla på to år. I fjor var hun så liten at hun deltok i bæresele, forteller mamma Renate Stokkan.

Det er tredje året Sanna skal springe under Bjørnisløpet, som er barneløpet i Hadsel maraton.

Perfekte forhold

– Et supert arrangement, dette er artig for ungene og bra for lokalsamfunnet, sier Renate Stokkan om Hadsel maraton.

Om lag 100 frivillige er med og bidrar til at Hadsel maraton går på skinner, og det er liv og røre i sentrum. Hjelpekorpset til Hadsel Røde kors er på plass for å sørge for sikkerhet.

Bård Sørensen slår fast at forholdene kunne knapt nok vært bedre for løpefesten.

– Dette er perfekte forhold, det er overskyet, ikke for høy temperatur og lite vind, sier han.

Totalt 161 er påmeldt til distansene i Hadsel maraton, og senere lørdag formiddag skal deltakerne som springer halvmaraton og mila ut i løpyene.

Distansen rundt Hadseløya

Helmaratonløperne er i gang i Hadsel maraton.

Ruta er 42 kilometer, noe som akkurat er distansen rundt Hadseløya. De fleste deltakerne er norsk, men også en tysker, nederlender, finne og svenske er på deltakerlista. Løpere fra Vesterålen er blant annet August Steffensen fra Stokmarknes, Mads Leander Nilsen fra Myre, Marius Jørgensen fra Bø.

Her er deltakerlisten:

Kvinne 23-39 år

Kristin Högner

Kristin Engevik Kristoffersen

Menn 23-39 år

Kenneth Andreassen

August Steffensen

Mads Leander Nilsen

Alf Inge Rasmussen

Heikki Karppinen

Mathias Nystuen

Einar Wiger

Gøran Rasmussen Åland

Helge Skorpen

Jussi Korvanen

Menn 40-44 år

Marius Jørgensen

Menn 45-49 år

Trond Arne Liavik

Menn 50-54 år

Pål Skevik

Arnvid Johansen

Oddgeir Johansen

Menn 55-59

Audun Inge Rasmussen

Jonny Jacobs

Torleiv Haus

Menn 65-69

Einar Lier Madsen