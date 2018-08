Hoveddommeren ber partene gå til forlik

Hadsel

– Jeg vil be dere vurdere på nytt om det ikke er mulig å komme fram til noen løsning. Det bør være mulig å finne en løsning begge parter kan leve med, men da må alle legge noen prestisjehensyn til side, sa Vidar Stensland til partene i det retten ble hevet mandag.

Det gjelder ankesaken til Toine Sannes mot Hadsel Asvo i Hålogaland lagmannsrett.

Stensland starta også tirsdagen med å be partene gå sammen - både for å spare partene for eskalering av den opprivende konflikten, og for vitnenes og rettens skyld.

Sannes har gjort det klart at hun ønsker en beklagelse, og tirsdag morgen ba hennes advokat Alf Kåre Knudsen om at retten i det minste skulle vente til vitne Roar Skare, psykologen som avholdt konfliktseminaret i Nyksund, kunne vitne. Han skal etter planen vitne i ettermiddag.

Sannes sa i retten tirsdag at det er svært belastende for henne at avskjeden ble erklært rettmessig i tingretten, og derfor er det vanskelig for henne å akseptere et forlik som sier det samme. Hun sa likevel at hun var villig til å diskutere en løsning, men at hun trenger å få en beklagelse.

Hennes advokat sa tirsdag at han opplever avstanden som stor, men han og Enoksen sa seg likevel villig til å ta et møte "på gangen" tirsdag morgen.

Foreløpig har dette møtet blitt forlenget, noe som gjør at rettsforhandlingene videre er midlertidig satt i bero.