Hadsel

– Jeg ble helt satt ut. Det er faktisk andre gangen jeg får den prisen, men jeg husker ikke når jeg fikk den sist, forteller Heidi Karlsen.

I begrunnelsen for tildelingen, heter det at Årets ildsjel har vært Riksteatrets kontakt og forlengede arm på dette spillestedet i lang tid. Hennes engasjement og for Riksteatret og for teatret og kultur lokalt, gjør at vi virkelig føler oss velkommen hver gang vi spiller i Stokmarknes. Gjennom et meget kreativt og strategisk publikumsarbeid både i sosiale medier og live- samarbeider Heidi med skoler, bedrifter, aviser og løfter besøket på Hurtigrutens Hus til nye høyder.

– En sjokkreaksjon

Karlsen synes det er overveldende at hun har fått prisen.

– Tenk så mange vi er, over 120 stykker og så er det lille meg. Det var veldig overraskende. Når de ropte meg opp så snudde jeg meg bort. Det var en sjokkreaksjon. Jeg er allerede turbo og nå kommer jeg til å jobbe ekstra turbo fremover, sier Karlsen.

– Mange som fortjener den

Hun forteller at hun er veldig glad og fornøyd med å vinne prisen, og at det blir mange forestillinger på Hurtigrutens hus utover høsten.

– Jeg synes det er kjempeartig. Vi er så få på arbeidsplassene, så vi vet ikke hvordan andre jobber. Men vi har jo kontakt med andre kulturhus. Det er artig at de som kommer innom kulturhuset trives og føler seg velkommen. Det var godt å få prisen, men det er mange som fortjener den, sier Heidi Karlsen.

Hvert år gjør Riksteateret stas på tre kulturhus. I tillegg til årets ildsjel, ble Hamar Kulturhus kåret til «Årets kreative kulturhus» og Ælvespeilet i Porsgrunn ble kåret til «Årets arrangør».