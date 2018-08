– Det er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss

Hadsel

– Det vil jo bli en slags festival, bare at vi utvider området til hele kommunen, sier Marit S. Nordheim, daglig leder for Hurtigrutens Hus.

Vil trekke folk til Hadsel

«Herlig Høst» blir arrangert 9. – 10. november, og kretser foreløpig rundt konsert med Sondre Justad og Violet Road. Hurtigrutens Hus har sammen med Hadsel næringsforening lyst til å benytte anledningen til å fremme hele Hadsel og sette kommunen på kartet.

Derfor vil de mandag 27. august invitere alle som ønsker å bidra eller som kan komme med ideer, til informasjonsmøte på Hurtigrutens Hus klokken 18:00.

– Dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss. Vi har virkelig mulighet til å trekke folk til Hadsel nå i høst, sier Toni Gjessing, styreleder i Hadsel næringsforening.

Kan bli en årlig tradisjon

Han mener dette vil være et viktig arrangement for hele kommunen, og sier at det er mulig at «Herlig Høst» etter hvert kan bli en årlig tradisjon.

– Men for at dette skal skje må folk og næringsliv møte opp neste mandag og komme med sine ideer. Det er veldig viktig at alle ideer og arrangementer blir meldt inn til oss slik at vi kan lage en oversikt over program og når de ulike arrangementene starter, sier Nordheim.

Nordheim foreller at hun ble positivt overrasket over hvor flott Hadsel kommune er da hun tidligere i år kom til kommunen.

– Alle jeg har møtt på har vært så positive til å få til noe her og vil gjerne bidra, sier hun.

– Det beste utgangspunktet

Med seg på laget har de fått reklamemannen og kulturprodusenten Svein Spjelkavik fra «God strek». Han skal ha en finger med i spillet når det gjelder hvordan arrangørene kan benytte anledningen til å fremme kommunen.

– Utgangspunktet er det aller beste. Sondre Justad og Violet Road er de beste nordnorske artistene og bandene vi har. De spiller til vanlig for ti ganger så mange publikummere som de vil gjøre her, så hvis du vil ha Justad i fanget må du komme hit, konkluderer Spjelkavik.

Han mener at dette er en happening som hele Vesterålen kan nyte godt av.

Ønsker fulle hotell

Gjessing forteller at de ønsker at hotellene i hele kommunen skal være fulle denne aktuelle helgen i august.

– Vi vil at folk, både fra kommunen, Vesterålen og utenfra, skal bruke hele helgen sin her i Hadsel. For å få dette til vil vi at flere skal engasjere seg slik at folk vil sette seg i bilen og kjøre dit det skjer noe, konkluderer han.

Når arrangørene sier hele kommunen mener de hele kommunen, og ser ingen problemer med at det skal kunne være arrangementer andre steder enn på Hadseløya.

– Hvis folk ønsker å bidra er det fult mulig at ting skjer også på for eksempel Innlandet denne helgen, sier Gjessing.

– Alle hadselværingene får mulighet til å bidra, og slik jeg kjenner dem er de ikke tunge å be. Litt av poenget er at alle skal få være med på å bestemme, legger Spjelkavik til.