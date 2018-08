Tett oppgjør mellom Stokmarknes og Luna

Hadsel

Ved pause stod det 1-1 etter skåring av Mats Reiertsen på innlegg fra Stein Magne Pedersen for Stokmarknes. Lunas Lukas Whittaker satte inn 1-1 etter at Stokmarknes-keeper Wilfred Nymoen forsøkte å drible seg ut av en vanskelig situasjon. Det skjedde mens hjemmelaget var i ferd med å feste grep. Etterpå fikk Luna blod på tann, og hadde gode sjanser til ledelse med en veldig direkte spillestil. Laget slo lange baller mot hjørnene for å få innlegg mot boksen, mens SIL forsøker å spille seg gjennom. Ferdighetene er imidlertid ikke gode nok. I noen av de avgjørende situasjonene velger man det vanskelige fremfor direkte gjennomspill på SIL.

Andre omgang startet best for Luna, som i grunnen hadde stålkontroll. Brian Antonsen Ingebrigtsen (16) headet inn 1-2 for Luna tidlig i omgangen, og etterpå hadde Luna tilsynelatende stålkontroll. Laget kunne skåret enda et mål. Da Mats Hov Andreassen kom inn for SIL ble det mye mer fart for hjemmelaget. Johnny Stikholmen satte inn 2-2 etter et glitrende raid fra nevnte Hov Andreassen. Det målet satte fyr på hjemmelaget, som nå tok over fullstendig. Få minutter før mål satte Stein Magne Pedersen inn 3-2 for hjemmelaget. Luna forsøkte å utligne mot slutten, men Stokmarknes klarte å ri av stormen, og vant kampen nokså fortjent.

VOL gjør for ordens skyld oppmerksom på at vår reporter er sterkt tilknyttet SIL, og at han også var speaker under kveldens kamp.

