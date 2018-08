Hadsel

– Det er jo en Grand Prix vinner som kommer hit. Og Trondheimsolistene har spilt på Hurtigrutens Hus en gang før, men det er lenge siden. Og det er første gang Hadsel Live har et så stort ensemble, forteller Synnøve Volden i Hadsel Live.

– Full av konsertopplevelser

Konserten blir arrangert i Melbu samfunnshus 14. september.

– Publikum kan forvente en opplagt Rybak som byr på mange egne låter. Vi kjenner alle Fairytale og den siste Grand Prix-låten. Alle som har sett Rybak i aksjon, vet at dette er en artist som byr på seg selv. Trondheimsolistene har egentlig mange av de samme kvalitetene. Lekenheten, energien og tilstedeværelsen i musikken gjør at møtet mellom disse artistene vil resultere i en storartet konsertopplevelse full av energi, forteller Volden.

Hun forteller også at Hadsel Live har bygd seg opp et publikum i løpet av de fire årene de har holdt på.

– Hadsel er full av gode konsert og-kulturopplevelser. Vi er selvsagt veldig glade for at Trondheimsolistene og Rybak kommer hit, men ekstra artig blir det for elevene i kulturskolen som ikke bare får oppleve konserten, men at en del av dem også får mulighet til å delta i konserten. Det vil både være lærerikt og en opplevelse som vil inspirere lenge, smiler Volden.

Kulturaften

Men det er ikke bare konsert som skjer på Melbu denne fredagen.

– Da vi fant ut at Hadsel Live og Elvelangs og bekk-i-mellom hadde planlagt på samme dato, bestemte vi oss for å samarbeide, forteller Volden.

Arrangementene i seg selv har ingenting med hverandre å gjøre, men de håper at publikum drar innom begge likevel.

– Det er to forskjellige arrangement, men da har folk muligheten til å gå på to store arrangement på Melbu, sier daglig leder for kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr.

De forventer stort oppmøte på begge arrangementene. De anbefaler derfor dem som bor på Melbu å gå fordi det kommer til å bli trangt på parkeringen.

– Elvelangs har bygd seg opp et publikum. Konserten begynner en time før Elvelangs, så vi anbefaler folk å gå på konsert først. Det blir som en kulturell helaften, smiler Suhr.