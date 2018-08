Husstander var uten vann på Sandnes

Hadsel

På oppdrag fra Nordland Fylkeskommune bygger Statens vegvesen fortau på fylkesveg 885, slik at det skal bli tryggere å ferdes på strekningen.

Halvveis med fortau på Sandnes Ved Sandnes i Hadsel kommune i Nordland skal det bygges 660 meter med fortau for å sikre myke trafikanter, og nå er arbeidet kommet halvveis.

Morten Bjørkmo i Statens vegvesen, som er byggeleder på prosjektet, forteller at dette ikke vil bli et vedvarende problem for de som får sin vannforsyning gjennom den aktuelle vannledningen

- Det er snakk om en liten vannledning som forsyner ett, kanskje to hus med vann. Denne sto ikke engang på kartet til kommunen og den vil fikses i løpet av en time, sier han.

Kl. 9.15, får VOL opplyst at vannet er tilbake.