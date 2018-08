Kutter ti millioner fra rådmannens vernebyggforslag og krever større bidrag fra Museum Nord

Hadsel

I forslaget signert Ap, Sp og SV – altså majoriteten av kommunestyrets representanter dersom alle stemmer slik partiet ønsker – tas det til orde for å være positiv til å starte realisering av vernebygget rundt Finnmarken samt nytt hurtigrutemuseum.

Men til forskjell fra rådmannens innstilling, mener de tre partiene at den totale økonomiske rammen skal skaleres ned til 193 millioner kroner.

Hvis dette vedtas må det trolig forhandles fram en ny avtale med Museum Nord. I løpet av sommeren har Hadsel kommune klart å komme til enighet med museet. Men med en ramme på ti millioner mindre, må prosjektet på nytt nedskaleres.

- Har strukket oss lenger

Gruppeleder Gro-Marith Villadsen (Ap), da hun litt senere i møtet formelt la fra forslaget fra talerstolen, la ikke skjul på at dette nye forslaget stiller langt større forventninger til Museum Nords bidrag til finansieringen av prosjektet.

– Nå har vi år etter år strukket oss stadig lenger og tatt på oss en større bør. Slik det ligger an nå skal vi stå for de opprinnelige 40 millionene i tillegg til over 70, sa hun.

Villadsen pekte videre på at det samtidig er kommunen som tar all risiko, blant annet for rente og som byggherre.

– Vi kan ikke ta hele børa, vi må stille krav til at Museum Nord bidrar mye mer, sa hun på vegne av posisjonen.

For å finne ut hvordan, foreslår posisjonen å gi rådmannen fullmakt til å framforhandle en avtale med museet innenfor et mandat som kan leses i sin helhet nederst i saken.

– Tatt helt av

Store deler av opposisjonen, nærmere sagt Frp, H og MOS, gikk med sitt forslag enda lenger i å barbere kostnadsramma.

– Vi synes dette har tatt helt av, og vi føler at vi ikke har råd til dette. Vi kan ikke bare gå for en innstilling og håpe at alt går bra, sa Ivar Fredriksen (H) da han la fram fellesforslaget.

Hovedsakelig går opposisjonens forslag ut på å senke totalramma til 160 millioner kroner og at en eventuell avtale med Museum Nord maksimalt skal kunne bety en årlig merkostnad for kommunen på én million mer enn det som allerede er innarbeidet i kommunens økonomiplan (altså maks 2,64 millioner i året). Videre mener opposisjonen at museet skal ta all risiko ved organisering av et aksjeselskap.

Størst sjanse for realisering

Arne Ivar Mikalsen (V) forklarte at han kom til å støtte rådmannens innstilling, altså alternativet med en totalramme på 203 millioner kroner.

– Det er dette alternativet jeg tror gir oss størst sjans for realisering. Det er viktig å få fram at det vi snakker om i dag er om kommunens årlige bidrag skal være 1,7 millioner mer eller ikke. Dette kommer ikke til å koste kommunen 203 millioner, da hadde jeg aldri gått inn for det, sa han.

For å finne ut hvordan, foreslår posisjonen å gi rådmannen fullmakt til å framforhandle en avtale innenfor følgende rammer:

Kommunens andel på spleiselag med fylke/stat/kommune settes til 40 millioner kroner. Kommunens maksimale driftstilskudd settes til 620.000 kroner på år, under forutsetning av statlig medfinansiering i form av driftstilskudd, samt kapitaltilskudd på 10,6 millioner fra fylkeskommunen. Det skal betales husleie på 4,1 millioner kroner til aksjeselskapet. Det forutsettes garantert husleie i minimum 35 år Det opprettes et kommunalt AS for å forvalte prosjektet. Ved besøkstall utover 50.000 betalende per år settes 20 kroner per besøkende av til nedbetaling av lån i aksjeselskapet. Aksjeselskapet skal ikke betale utbytte. Det lages en avtale som klart avgrenser kommunens/aksjeselskapets forpliktelser når det gjelder arbeidet som Museum Nord skal være byggherre for. Aksjeselskapets/kommunens vedlikeholdsansvar begrenser seg til selve bygget med tekniske installasjoner.

Hvis punktene 1 til 9 ikke synliggjøres positivt fra de andre aktørene, avsluttes prosjektet, og rådmannen gis myndighet til å gjennomføre avslutningen med sikte på å begrense tap og kostnader som er påløpt. I motsatt fall skal formannskapet få seg forelagt sak om antakelse av entreprenør, opprettelse av aksjeselskap mv.