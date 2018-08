–En fantastisk oppgradering

Hadsel

– Vi hå­per at det kan bli en bedre hver­dag for ele­ve­ne med bedre lo­ka­ler og toa­let­ter, for­tel­ler læ­rer på kul­tur­sko­len, He­le­ne Enochs­son.

Nye lo­ka­ler

Til nå har Kul­tur­sko­len hatt lo­ka­ler i Kulturhuset Blin­ken. De er gla­de for at de nå inntar gangbroa på Hurtigrutens hus. Og at de nå kom­mer til ny­ere og bedre til­pas­se­de lo­ka­ler, med blant an­net mer lyd­tet­te rom.

– Nå når vi kom­mer i nye lo­ka­ler får vi fem rom, som gjør at vi kan få til­bud til fle­re et­ter sko­le­tid, sier kul­tur­sjef Kari Ann Olsen Lind, som også er rek­tor ved kul­tur­sko­len.

Rom­me­ne har også for­skjel­li­ge far­ger som gjør det let­te­re for ele­ve­ne å vite hvil­ket rom de skal på.

– Vi har også fått støt­te fra musikkutstyrordningen. Så hvis det er noen fra me­die­lin­ja som vil kom­me hit og spille pia­no, kan de få låne et rom. El­ler hvis det er noen som vil kom­me hit for å øve litt eks­tra får de lov til det. Og på dag­tid blir rom­me­ne brukt av flin­ke læ­re­re, for­tel­ler Olsen Lind.

Mu­sikk­ut­styrs­ord­nin­gen (MUO) er den na­sjo­na­le til­skudds­ord­nin­gen for tek­nisk ut­styr, akus­tikk og lo­ka­ler. Pen­ge­ne skal gå til å sik­re gode øv­ings­lo­ka­ler over hele lan­det.

Håper på ring­virk­nin­ger

De hå­per også at nær­he­ten til de lo­ka­le kul­tur­li­vet kan være med på å ut­vik­le både ele­ve­ne og kul­tur­sko­len.

– Vi hå­per at det får ring­virk­nin­ger at vi er så nær­me stor­sa­len og Finn­mar­ken, sier Olsen Lind.

De har fort­satt le­di­ge plas­ser på stry­ke­in­stru­ment ut­over høs­ter, og hå­per at de et­ter hvert kan bygge opp et stry­ke­or­kes­ter. I mel­lom­ti­den er de gla­de for at de kom­mer nær­me­re de lo­ka­le kul­tur­li­vet.

– Det er en fan­tas­tisk opp­gra­de­ring på man­ge må­ter. Vi blir også nær­me­re kul­tur­li­vet her, sier læ­rer ved kul­tur­sko­len Syn­nø­ve Volden.

– Jeg tror det blir bra. Vi er vel­dig for­vent­nings­ful­le, leg­ger hun til.

Men det er ikke bare nye lo­ka­ler kan jub­le over i høst.

– Nytt av året er også at to læ­re­re på kul­tur­sko­len går inn som mu­sikk­læ­re­re på Mel­bu sko­le, sier Olsen Lind.