– Det må gjøres noe for ungdommen

Hadsel

– Det må skje noe for ungdommen den helga og vi må få dem med på laget for å høre hvilke arrangementer de kunne tenke seg å være med på, sier daglig leder i Hurtigrutens Hus Marit S. Nordheim.

Ønsker at «Herlig Høst» skal bli et arrangemente for hele kommunen: – Det er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss I forbindelse med arrangementet «Herlig Høst» i november ønsker arrangørene å få med seg hele kommunen på laget. Dette slik at det vil bli en helg for hele Hadsel kommune.

Et bra oppmøte

Hun og Toni Gjessing, styreleder i Hadsel Næringsforening, er godt fornøyd med kveldens allmøte.

– Det var bra oppmøte og en fin gruppe av folk som møtte opp, sier Gjessing.

Han synes at det blant de rundt 28 som møtte opp var en god blanding av næringsliv, lag og foreninger.

– Folk virket inspirerte og jeg tror de ønsker å bidra til samarbeid og fellesskap, slik at vi kan være stolte av kommunen vi bor i, sier Nordheim.

– Mange gode idéer

Etter en introduksjon ble de fremmøtte satt til å gjøre gruppeoppgave i grupper på 4.

Inviterer til høstfestival i Hadsel I november er det duket for en ny festival, den såkalte HH-festivalen i Hurtigrutens hus. Hovedattraksjonene blir Sondre Justad og Violet Road.

– Da fikk de to spørsmål de skulle svare på; hva kan du tenke deg skal skje i Hadsel helga 9. til 10. november, og hva kan du tenke deg å bidra med helga 9. til 10. november. Etter de hadde jobbet med oppgaven hadde vi presentasjon og det kom frem mange gode idéer, sier Gjessing.

De oppmøtte var, i tillegg til å få til noe for ungdommen, opptatte av at det skulle være arrangementer på for eksempel gallerier, men også at det skulle være gode tilbud på mat og nok soveplasser til de som kommer til kommunen den helga.

– Vi er spente på hva de som møtte opp kommer til å gjøre videre frem mot denne helgen, sier Gjessing.

– Blir en knallhelg uansett

Neste steg for arrangørene blir å oppsummere og legge til rette for at det skal skje ting denne aktuelle helgen.

– Vi har sagt at vi skal gi dem rammene for å kunne vise frem hva vi har i Hadsel. Vi må få en nettside opp å gå, samt lage et program som gir oversikt over hva som skjer hvor og når, sier Nordheim.

Både Nordheim og Gjessing håper at flere skal være med på å legge til rette for en rekke arrangementer i Hadsel 9. og 10. november. Sistnevnte er klar på en ting:

– Det kommer til å bli en knallhelg uansett med Sonde Justad og Violet Road. De kommer til å trekke fult hus i Hurtigrutens Hus, men vi ønsker jo at folk fra både Vesterålen og Lofoten skal komme til Hadsel. Vi ønsker også at utflyttere skal legge hjemmebesøket til den helgen.