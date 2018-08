Ber om navneforslag til de nye omsorgsboligene

Hadsel

I november står de nye omsorgsboligene ferdige. Omsorgsboligene er plassert ved Dr. Thodes gate, Stokmarknes og hovedutvalget for helse og omsorg ber nå om navneinnspill.

– Vi trenger et navn på de nye omsorgsboligene, og ber derfor om gode forslag på navn innen 16. september, skriver Torill Brastad, som er konsulent for helse og omsorg i Hadsel, i ei pressemelding.

Hovedutvalget for helse- og omsorg vil vurdere navneforslagene og ta endelig stilling til navn.

Alle som sender inn forslag blir med i trekningen av en premie.

At utvalget tar kontroll over selve navngivingen og ikke gir publikum all makt i navnekonkurransen, er nok et lurt grep. For i en navnekonkurranse til et nytt skip i England i 2016 endte skipet opp med navnet «Boaty McBoatface». Vi får håpe de som gir forslag til navn på de nye omsorgsboligene er litt mer seriøse enn som så.