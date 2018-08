Havfarmen skal utstyres med propeller fra Rolls-Royce

Hadsel

I en pressemelding fra Rolls-Royce Marine AS kommer det fram at de har fått flere bestillinger fra Nordlaks.

– Rolls-Royce skal levere seks tunnelthrustere av typen TT1100 til havfarmen, som er utviklet for å kunne produsere oppdrettslaks lengre fra kysten enn i dag, opplyses det.

Hadsel kommune og Nordlaks går sammen om å utvikle tomter og infrastruktur ved industrifeltet på Børøya: – Det haster for Nordlaks å starte Formannskapet i Hadsel hadde fredag en sjelden situasjon på bordet. Nemlig en velholden storaktør med dårlig tid og mye penger.

– Første gang vi leverer til denne typen bruk

Bestillingen gjelder den første i rekken av Børøya-bedriftens planlagte havfarmer. Altså den stasjonære som er omsøkt plassert på sørvestsiden av Hadseløya.

Det forklares at propellkonstruksjonene skal brukes til å sirkulere vann i og under merdene.

– Det er første gang vi leverer thrustere til denne typen bruk. Vanligvis brukes de jo til fremdrift på skip, så det er spennende å se at teknologien vår får nye bruksområder. Det er bra at maritim næring kan være med å tenke nytt sammen med oppdretterne for å bidra til at Norge kan for å høste mat fra havet med nye, bærekraftige metoder, uttaler Ottar Ristesund, som kaller seg SVP Propulsion Sales i Rolls-Royce Marine, gjennom pressemeldingen.

Ny båt for ilandføring av fisk

Videre forklares det at Nordlaks også har bestilt en ny og miljøvennlig brønnbåt som skal frakte laksen levende fra offshorefarmen til prosessanlegg på land. Brønnbåten får fire LNG-motorer, propulsjon og DP-system fra Rolls-Royce. Brønnbåten vil øke transportkapasiteten til Nordlaks betraktelig, og får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks, forklares det i pressemeldingen.

– Ved å velge et hybridsystem som inkluderer våre velprøvde Bergen-gassmotorer og det energieffektive Promas propellsystemet, har Nordlaks og NSK Ship Design satset langsiktig med tanke på både miljøet og økonomien. I tillegg har de spesifisert en propell-løsning som gir best mulig manøvrerbarhet – enten fartøyet opererer ved tradisjonelle oppdrettsanlegg i fjordene eller ved nye havfarmer lenger ute i røffere sjø, sier Ristesund.