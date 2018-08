Marit Nordheim forlater Hurtigrutens Hus etter kun få måneder i jobben

Les pressemeldingen i sin helhet

Forlater drømmejobben for å flytte til Florida, USA

I desember 2017 fikk jeg en svært hyggelig julegave. Hurtigrutens Hus hadde utlyst stillingen som daglig leder, og de hadde gleden av å tilby meg jobben. Det å reise til Hadsel og begynne i jobb var noe jeg så på med skrekkblandet fryd. Det å være kulturarbeider uten eget hus hadde jeg vært lenge, men nå skulle jeg få muligheten til å være leder i kulturhuset Hurtigrutens Hus. Å komme inn i huset var en god følelse. Her ble jeg møtt av hyggelige folk som ønsker å gjøre en god jobb. Jobben er både utfordrende og inspirerende. Ingen dager er like, og vi må hele tiden omstille oss fra å være kulturarrangører, arrangere møter og konferanser, tilby lokaler til Nord universitet, være huseier overfor Museum Nord, drifte hotellfløyen eller sette opp et godt og variert kinotilbud. Dette er virkelig drømmejobben for meg. Jeg har fått brukt mange sider ved meg selv, både de kreative sidene og de mer faglige sidene ved å ha ansvaret for penger, folk og fag.

Før jeg begynte å jobbe her var Hadsel for meg kjent som plassen man drar til når man skal på, konsert, sykehus eller for å ta ferga over til Lofoten. Jeg har også vært noen ganger akkurat her på Hurtigrutens Hus på kurs/ konferanser. Da jeg kom hit ble jeg slått av hvor vakkert det var her og hvor mange hyggelige folk som bodde her. Jeg har vært nysgjerrig og gått en del på tur, noe jeg synes mange flere burde prøve. Her kan man gå rolige turer på Årnessan, kose seg i en uværshule når det er uvær, eller gå på korte eller lange turer på mange av de flotte fjellene.

Da jeg kom hit ble huset på Andenes en helgebolig for familien. Mannen min, Terje, jobbet i Bodø og vi fant fort ut at vi kunne møtes i helgene enten her, på Andenes eller i Bodø. Dette var en fin ordning, og vi har kost oss med mulighetene til å bli bedre kjent i flere kommuner. Nå må jeg likevel forlate denne drømmejobben i fantastiske Hadsel. Mannen min, Terje Nordheim, har fått beordring til Florida i forbindelse med overgangen til nye P-8 fly. Beordringen er for 3 år, og da er det klart at jeg vil følge med han dit. Jeg avslutter jobben i Hurtigrutens Hus ved årsskifte, og rett over nyttår reiser vi til USA. Nå er vi klare for nye steder å utforske og håper vi kommer hjem med nye erfaring og impulser.