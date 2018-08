Grovfjord Mekaniske Verksted skal bygge to båter for Nordlaks

Hadsel

– Vi er glad for å fortsette det lange og gode samarbeidet med Nordlaks. Dette blir fartøy nummer 16 og 17 som Grovfjord Mek. Verksted leverer til Nordlaks, og viser at alle våre ansatte i Grovfjord er i stand til å konkurrere og levere i ypperste klasse, sier daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord Mek. Verksted i ei pressemelding.

Båtene blir byggenummer 155 og 156 hos Grovfjord Mek. Verksted.

Katamarener

Byggenummer 155 blir en oppdrettskatamaran med 14 meters lengde, mens nummer 156 blir en stor servicekatamaran med 14,99 meters lengde og 10,4 meters bredde. De nye fartøyene skal erstatte eldre materiell i Nordlaks Oppdrett, og vil inngå i flåten i driftsområdene henholdsvis i Nordland og Troms.

– Havfarm-prosjektet gir ringvirkninger langs hele verdikjeden i Nordlaks, fra smolt til uttransport av butikklare produkter. Oppdretts- og servicebåtene er arbeidshestene i havbruksnæringen, og gode båter er avgjørende for at alle våre ansatte skal kunne gjøre en god og trygg jobb, og særlig med det økte aktivitetsnivået som Nordlaks står overfor de kommende årene, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett.

Fornøyd

Grovfjord Mek. Verksted, med sitt utgangspunkt i Sør-Troms, har bygd seg opp til å bli landets største produsent av aluminiumsbåter til havbruksnæringen.

– Grovfjord har levert de aller fleste fartøyene vi bruker i Nordlaks. Vi er glad for at lokale leverandører er så konkurransedyktige, for det er viktig for oss å ha denne kompetansen lokalt. Det gir effektive og tilpassede løsninger og et tettere samarbeid, sier Elvegård.

Om selskapene Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har vi levert over 116 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Nordlaks Oppdrett AS driver oppdrett av laks og ørret i tolv kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet er selvforsynt med settefisk gjennom datterselskapet Nordlaks Smolt AS, og har organisert slakting, videreforedling, salg og markedsføring i Nordlaks Produkter AS ved Stokmarknes i Hadsel kommune. Konsernet har 420 årsverk fordelt på sjø og land, og omsatte i 2017 for 2,9 milliarder kroner.

Båtene blir ifølge pressemeldingen topp moderne med bedre fasiliteter for mannskapet og med større kapasiteter til å håndtere oppdrettsutstyr som nøter og fortøyninger på en trygg måte.

– Nordlaks har lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet. Servicekatamaranen bygges med et romslig rorhus med kjøkken og sittegruppe. Det store dekkshuset vil også inneholde tørkerom, verksted, bad og en lugar. Totalt blir det to lugarer om bord. Dette blir trygge og gode båter for mannskapet, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted.

Begge fartøyene skal overleveres Nordlaks Oppdrett i juni 2019.