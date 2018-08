Her blir Freiberg presentert som olje- og energiminister

Hadsel

Det synlige beviset fikk vi da Freiberg kom gående ut på Slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg like etter 11:15 i dag.

– Det er en glede å ønske to nye medlemmer velkommen i regjeringen, og resikulere én, statsminister Erna Solberg da hun kom ut i formiddagssola med sine nye menn.

Fikk instruks

Et stort pressekorps hadde møtte opp på Slottsplassen for å se de mye statsrådene. Her ble det ikke tid til noen spørsmål, men gratulasjoner og blomster ble delt ut.

Den nye olje- og energiministeren fikk også noe annet fra Natur- og Ungdom, nemlig en stillingsinstruks de hadde utarbeidet.

Nye i Regjeringen

Den tre ministerne – samtlige fra Fremskrittspartiet – ble presentert foran slottet etter at det fredag ble holdt statsråd.

Som ventet flytter Jon Georg Dale fra Landbruks- og matdepartementet til Samferdselsdepartementet. Han blir erstattet av Bård Hoksrud, som har hatt flere framstående roller for Frp, men som ikke har statsrådserfaring.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt om å få gå av for å følge kona til USA, hvor hun har fått seg jobb som barnelege, og blir derfor erstattet av Dale.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg rykker på sin side inn i Olje- og energidepartementet for å erstatte Terje Søviknes, som ventelig vil flytte hjem i Hordaland for å styrke Fremskrittspartiet i den kommende lokalvalgkampen.

Fakta om Kjell-Børge Freiberg

* Norsk politiker fra Fremskrittspartiet. * Født 24. april 1971. * Han er utdannet ved Statens fiskerifagskole og har fagbrev som prosessoperatør i næringsmiddelindustrien. Han har arbeidet i fiskefôrprodusenten Skretting i Stokmarknes. * Medlem av Hadsel kommunestyre siden 1995 og ordfører 2007–2015. * Fra 2015 til 2017 var han statssekretær i Olje- og energidepartementet. * Fra 2017 er han stortingsrepresentant for Nordland. (Kilde: snl)

