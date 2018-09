Nytt rengjøringsbyrå med fokus på miljø

Hadsel

– Vi mener vi har et produkt som er veldig bra, sier daglig leder Øystein Ynderstad, som holder til i Hadsel.

– Et stort behov

Bedriften skal levere tjenester, primært vinduspuss, i Lofoten og Vesterålen. Dette både til bedrifter og privatpersoner.

– Etter hvert håper vi også å levere andre tjenester innenfor renhold, sier han.

Ifølge nettsiden deres ønsker de å tilby byggrenhold, rør- og vaktmestertjenester, skuring og boning av gulv, trappevask og luktfjerning, i tillegg til vinduspuss.

Bakgrunnen for at brødrene nå har etablert bedrift, er at Vincent så at det var et stort behov for vinduspuss i Svolvær, der han holder til.

– Med veksten som er her og det brennende markedet satser vi nå på dette, sier Øystein.

Helt i oppstartsfasen

PolarClean AS skal basere seg på en ergonomisk vinduspuss-teknikk og vil bare jobbe med miljøvennlige produkter.

De er enda helt i oppstartsfasen, og ingen av brødrene har erfaring fra denne bransjen.

– Vi jobber nå med å tilknytte oss profesjonelle folk som har vært i bransjen i mange år, samt med å få kontrakter med kunder, sier Øystein.

De har enda ikke ansatt noen, og ifølge Øystein vil de gjøre dette etter hvert om behovet melder seg.

– Etter hvert som vi får jobber skal vi ansette folk, men vi vet selvsagt enda ikke i hvilket omfang.