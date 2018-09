Seks tilbydere vil sikre kommunen nye lokaler til helsesenter

Hadsel

I en pressemeldingen rådmann Ola Morten Teigen er fornøyd med bredden av tilbud som er kommet inn, og mener det vil gi politikerne mye å velge mellom.

– Jeg syns denne ekstraomgangen har vist at det både finnes flere løsninger i vårt eget lokalmiljø, samtidig som det er flere måter å tenke både organisering og finansiering av nybygg på. Jeg tror kommunestyret skal kunne finne noe de blir tilfreds med, samtidig som det blir et løft for både innbyggere og de ansatte, kommenterer Teigen i pressemeldingen.

Ser klart behov for bedre lokaler

Han skriver videre i pressemeldingen at kommunestyret gav uttrykk for skepsis til økt gjeld og ønsket flere tilbud når saken sist ble behandlet før sommeren, noe som også skyldtes at det var en betydelig prisoppgang fra dagens leieavtale.

– Samtidig er det etter administrasjonens oppfatning et klart behov for lokaler som bedre ivaretar dagens krav til arbeidsmiljø og tilbud til befolkningen, sier han i pressemelding.

Går gjennom tilbudene

Rådmannen er trygg på at dette ivaretas godt av de fleste tilbud de nå har mottatt.

– Vi skal nå ha en gjennomgang der økonomi og omsorg sammen ser på de tilbud vi har fått førstkommende onsdag, og setter dette sammen på en informativ måte til politisk behandling. Saken fremmes til både hovedutvalg for helse, arbeidsmiljøutvalg og formannskap nå i september så svaret må komme raskt. Før vi har kontrollregnet priser og sett nærmere på innhold er det vanskelig å kommentere de enkelte tilbud men vi håper å ha en godt utredet sak klar til ordinær utsending nå i september. Da vil også administrasjonens anbefaling være klar, konkludererTeigen.