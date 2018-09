– Om jeg ikke kan være med på å støtte dette, hva er da poenget med å være næringsråd?

Hadsel

Under et hadselbesøk var Noresjø, som er Nordland fylkesråd for næring, blant annet innom Nordlaks' lokaler på Børøya.

Her foregikk det først samtaler mellom ledelsen i oppdrettsselskapet, kommuneledelsen og fylkesråden. Om de store havfarmplanene og samarbeidsprosjektet mellom Nordlaks og kommunen som skal legge til rette for den ventede veksten.

Deretter fikk pressen være med på en liten omvisning i de aktuelle områdene i industrifeltet på Børøya. Der skal det både skapes og tilrettelegges plass for Nordlaks' økte kapasitetsbehov, samt andre næringsarealer som forhåpentligvis vil gagne kommunen og lokalsamfunnet.

Trafikksikkerhet må på plass først

Før tomtene kan realiseres er de offentlig-private samarbeidspartnerne pålagt å ha en rekke trafikksikkerhetstiltak på plass. Blant annet nytt kryss fra fylkesveien, ny busslomme og fortau. Slikt koster penger, tidligere anslått til 10-15 millioner kroner.

Som VOL har tidligere omtalt, er Nordlaks avhengige av et høyere tempo enn hva som er realistisk å håpe på når det gjelder ordinære prioriteringer og handlingsplaner innenfor samferdsel.

– Vi ber om drahjelp

Derfor jobber kommunen og Nordlaks med å forfatte en søknad til fylket om støtte til nevnte infrastruktur som må på plass for å kunne komme i raskt i gang med utviklingen av resten av industriarealet.

– Søknaden vil dreie seg om støtte til infrastrukturen og opparbeidelsen av næringsarealene. Vi ber om drahjelp, men nøyaktig hvor mye vi kommer til å søke om er ikke klart. Det avhenger også av hvor mye fylkeskommunen kan gi, sa økonomisjef i Hadsel, Tommy Løveng Hansen.

– En selvfølge å støtte dette

Næringsråd Noresjø, som altså kom rett fra et møte der hun hadde fått presentert havfarmvisjonen og hva som må til for å realisere den, overrasket blant annet ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) med sin klare tale til pressen.

– For meg er det en selvfølge at vi skal støtte prosjektet og være en positiv bidragsyter. Vi kan ikke være en brems, snarere tvert om må hjelpe til for å sikre framdrift. Jeg kan ikke si her og nå hva slags støtte og hvor mye. Men send en søknad, så skal vi gjøre det vi kan for å finne gode løsninger. Hvis jeg ikke bidro her, hva er vitsen med jobben min? sa Noresjø.

Nordlaks: – Utrolig bra

Ordene fra næringsråden falt i god jord hos de involverte partene.

– Jeg er ekstremt glad for å så positive signaler allerede nå. Det hadde jeg faktisk ikke regnet med. Vi kan ikke vente på regional transportplan for å utføre rekkefølgebestemmelsene, da ville havfarmprosjektet stoppet helt opp. Det kan vi ikke stå og se på, sa ordfører Siv Dagny Aasvik.

– Det er utrolig bra. Vi er veldig glade for både kommunens og fylkeskommunens positive innstilling til prosjektet vårt, sa Roger Mosand, administrerende direktør i Nordlaks produkter AS.

– En venn av Vesterålen

Hadselordføreren uttrykte tilfredshet med at det er nettopp Noresjø som er næringsråd.

– Hun har tidligere, da hun var fylkesråd for kultur og miljø, vist seg som en vesterålsvenn. Hver gang det har vær et problem, har hun alltid funnet løsninger. Det tror og håper jeg hun får til også i denne saken. Så selv om hun tilhører et annet parti, er glad for at du nå har den jobben du har, erkjente Aasvik.

Hvor raskt søknaden vil behandles kunne ikke Norebø si noe om på nåværende tidspunkt.

– Men planmessig har dere jobbet helt etter boka, det taler til prosjektets fordel, sa hun.