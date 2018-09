– Flyplasspørsmålet må landes snarest

Hadsel

I forbindelse med en høringsrunde knyttet til Avinors nordområdestrategi fram mot 2040 har arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd kommet med sine innspill til Nordland fylkeskommune, som igjen skal levere høringsinnspill til Avinor.

Gjenbruk av tidligere innspill

Regionrådet har valgt å delvis benytte sine svar fra tidligere høringer.

– Vesterålen har i dag behov for større kapasitet med hensyn til flere flyseter, avganger og billigere billetter. Vesterålen regionråd mener at forlengelse av rullebanen på Skagen skal være et prioritert samferdselstiltak og at strekningene

Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø må tas inn i FOT-systemet (regionalt rutenett, red.anm.).

Dette skrev regionrådet i forbindelse med Nasjonal transportplan i 2016. Videre ble det skrevet, og nå gjentatt i denne nye høringen, at strukturspørsmålene må avgjøres snarest.

– Vesterålen regionråd mener imidlertid det er viktig at man får utredet lufthavnstrukturen i Nordland så snart som mulig, slik at man får avklart hva som skal skje med Stokmarknes lufthavn, heter det i innspillet.

Den ferskeste fristen Avinor har gitt seg selv i struktursaken, en frist som flere ganger har blitt utsatt, er sommeren 2019.

– Ikke bare Lofoten

I tillegg ønsker regionrådet gjennom sitt innspill å utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine produkter, samt økt frekvens på Evenes både innen rute- og chartertrafikk.

Innspillet fra regionrådet er også delvis et svar på fylkeskommunens foreløpige utkast til svar.

– På side fem omtales arbeidet med regional analyse som omfatter Ofoten, Lofoten og Vesterålen samt konseptvalgutredning Hadselfjorden (som blant annet handler om tunnelmulighet, red.anm.) under overskriften «Lofoten». Vesterålen regionråd foreslår at dette enten endres til «Ofoten, Lofoten og Vesterålen», eller så bør de andre regionene også omtales under egen heading. Veksten i turisme nevnt nederst side to gjelder også Vesterålen. På side fem står det også: «Nordland fylkesting ønsker et egent punkt i handlingsplanen som omhandler ny lufthavn i Lofoten.» Vesterålen regionråd mener at dette også må omfatte Vesterålen, heter det.