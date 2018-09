Fikk ny keeper i rekordfart

Hadsel

Når klubbens øvrige A-lags keepere også var uaktuelle til Skarp-kampen, måtte trener Thomas Rønning kaste seg rundt. Han kontaktet tidligere lagkamerat Christian Johansen fra Trondheim.

– Å finne en keeper i vårt distrikt var svært utfordrende siden overgangsvinduet stenger på mandag. Reglene er slik atden som melder overgang nå, må stå i klubben ut sesongen. Vi måtte derfor tenke alternativt, skriver Rønning på klubbens Facebook-side.

Rønning har god kjennskap til Johansen fra tidligere og har tro på at han vil levere varene de tre-fire kampene han skal spille for sin nye, midlertidige klubb.

– Jeg kjenner Christian godt og vet hva han står for. Litt kamprusten vil han nok være, men han kommer til å ta rollen som dirigent under kampen, og hans ferdigheter som keeper er udiskutable. Det er likevel tøft å skulle gå rett inn i et lag hvor han ikke har trent med nye lagkamerater. Men at han stiller opp er ekstremt sporty og tøft gjort, skriver Rønning.