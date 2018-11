Hun sluttet som lærer for å satse på kunsten. Nå kommer hun til Damenes festaften

Hadsel

Fra før av er det klart at Erlend Elias er et av trekkplastrene, men det kommer selvsagt flere, opplyses det i ei pressemelding fra arrangøren.

Første dame ut er Stine Sivertsen. Laukvikværingen har bodd i Hadsel i en årrekke.

– Stine er kjent for de fleste i kommunen for sitt store musikalske engasjement både som dirigent og som musikkskolelærer. Stine har i tillegg til en vakker sangstemme, en karisma du skal lete lenge etter. Vi gleder oss stort til å høre henne synge og spille på damenes festaften.

Tverrpolitisk krafttak for å invitere og inspirere flere damer inn i hadselpolitikken Hele den politiske regnbuen i Hadsel er involvert i arbeidet som har pågått siden i sommer. Målet er å øke kvinners deltakelse i samfunnsdebatten og i politikken.

Gründere

​Neste navn på blokka, er to driftige damer fra Langøya, nærmere bestemt Sandnes.

– De startet Miscela kaffebar i mai 2009, og har gradvis bygd opp den populære kaffebaren. Camilla Paulsen og Kristin Hansen har skapt flere arbeidsplasser, og det hele startet med en god idé og et etablererkurs. I kombinasjon med ståpåvilje og egeninnsats, endte de opp med å etablere Sortlands mest urbane sted! Damene er stolte av sitt hovedprodukt, som er den beste kaffen nord for polarsirkelen. Vi gleder oss til å høre mer fra de to energiske damene, opplyses det.

Siv Johansen skal også fortelle sin historie. Hun sluttet for noen år siden som lærer for å forfølge drømmen om å leve sv kunsten.

– Siv Johansen har i dag egen bedrift og lever av å gjøre det hun elsker. Visste du at også at hun har en flokk sauer bare til kos, at hun er en kosebonde? Hør mer om hvordan hun møtte mannen sin og hvordan hun får til å drive egen bedrift med to små barn.

Politi

​I løpet av kvelden vil også Anne Margrethe Kleczka gi innsikt i en kvinnes hverdag i et mannsdominert arbeidsmiljø. Hun er politi og jobber på Sortland lensmannskontor med overordnet ansvar for etterforskning av straffesaker i Vesterålen.

– Hva sier fordommene om kvinner i politiet? Har de endret seg fra hun startet sin karriere i politiet? Anne Margrethe kommer opprinnelig fra Arendal, men flyttet for 10 år siden til Hadsel og Nord Norge. I fire av disse årene har hun bodd på Svalbard. De som tror at dette innlegget vil handle om politi og røvere må tro om igjen, for dette vil handle om mye mer-

Det kommer også menn som skal snakke om kvinner. Cato Kjærvik vil si noen ord om hvem Hadseldama egentlig er, hva denne dama er i stand til å utrette i samfunnet og hvor mye plass hun kan få. Kjærvik jobber til vanlig som avdelingsoverlege og ortoped (en som reparerer kroppens slitedeler).

Politikere

Hadsels kvinnelige ordfører, Siv Dagny Aasvik er også en av gjestene.

– Å være politiker har sine konsekvenser. Kanskje vil hun lette litt på gardinene og by på hva som skjer på hjemmebane når husarbeid og annet hverdagsmas blir bortprioritert ? Hvordan føles det å alltid levere TORO-kaker til dugnader ? Er «Tårnfrid» en passende beskrivelse?, spørres det i pressemeldinga.

Høyres Lena Arntzen har også erfaringer å vise til, både som oppvokst i en familie med politisk aktivitet, og som leder av Hadsel Høyre.

Spørsmålet begge disse to politikerne skal svare på et følgende:

– Hva koster det og hva får du i retur? Hvordan straffes uorden i møtekalenderen? Og til slutt; Hvorfor anbefaler vi damene å melde seg inn i lokalpolitikken? Vi regner med at medlemstallene i alle partier i Hadsel vil stige etter å ha hørt begrunnelsen.

Damenes festaften arrangeres 16. februar neste år.

