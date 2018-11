Amund Greger tar over treneransvaret i Stokmarknes IL

Hadsel

Det ble klart i en video og pressemelding lansert på klubbens facebookside klokken 13:58 tirsdag. Videoen kan du se i videovinduet over.

Sportslig leder i Stokmarknes IL, Nils O. Larsen, sier til VOL at klubben er fornøyd med å ha sikret seg tjenestene til Greger.

– Vi er veldig fornøyde med å få på plass denne treneren. Vi har over lengre tid hatt en gruppe som har jobbet med trenerspørsmålet. Da vi begynte å snakke med Amund, utfordret han oss og vi utfordret han på hvordan han ville og hvordan vi vil at klubben skal jobbe for å nå målene våre, sier Larsen.

– I Amund er vi trygge på at vi har fått en trener som kan gå inn å skape den treningskulturen det er behov for.

Idrettslagene i Hadsel: Ber om kunstgresspenger i siste spilleminutt Det må kunne kalles et dristig innlegg før budsjettdebatten, når idrettslagene på Hadsel en uke før budsjettet legges frem ber om økonomisk støtte på 5,2 millioner kroner til oppgradering av samtlige kunstgressanlegg i kommunen.

Kvalitetsklubb

Stokmarknes IL har blitt sertifistert som en såkalt «kvalitetsklubb». Det har lagt føringer for hvordan klubben har jobbet i rekrutteringen av ny trener.

– Vi skal gjøre ting mer profesjonelt administrativt og sette oss mål. Vi har et prosjekt som heter SIL 2021, men vi ser også lengre. Sportlig sett klinger det ikke bra at Stokmarknes er i 5. divisjon. Så det å få klubben høyere opp, er viktig, sier Larsen og fortsetter:

– Målet er å få en kultur i klubben fra bunn til topp, som gjør at vi får SIL så høyt opp som mulig. Det skal vi få til gjennom å spille fotball med ballen på bakken, ved å bruke spillere fra egen klubb og tenke langsiktig.

Stokmarknes IL fikk sjelden utmerkelse av Norges Fotballforbund Mandag kveld ble Stokmarknes utnevnt som den første Kvalitetsklubben i Lofoten og Vesterålen.

– Gror godt

Det tror han er mulig.

– Det gror godt i barne- og ungdomsfotballen i klubben. Både på jente- og guttesida. Det som blir viktig er at det ikke skal være noen nedtur å gå fra ungdomsfotball til seniorfotball i Stokmarknes IL. For å få det til, har vi en vei å gå, men det er den jobben vi nå har begynt på med å få inn Amund på trenersida.