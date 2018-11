Vil videreføre driften ved Hadsel sykehjem Ekren

Hadsel

De har foreløpig kommet med to forslag.

Ap, Sp og SV sitt budsjettforslag for Hadsel er klart: Hadselposisjonen sier ja til kunstgressløft For noen uker siden la rådmannen i Hadsel frem sitt budsjett for 2019 og fire år fremover. I dag ble posisjonen i Hadsel sitt alternativ klart.

– Driften ved Hadsel sykehjem videreføres med 20 plasser inntil ny institusjon er etablert på Ekren. Dette vil gi en forsvarlig sykehjemtilbud for de som har behov for dette i tiden som kommer og samtidig gi trygghet og kontinuitet for de som i dag bor ved Hadsel sykehjem, skriver Jan Steffensen i MOS i en epost på vegne av partiene.

Snillere Hadsel-budsjett enn på lenge – Samtidig er det slik at vi de siste årene omtrent har trimmet overalt hvor det kan trimmes. Snart er det bare snippesken til rådmannen igjen, sa hadselrådmann Ola Morten Teigen lattermildt etter å ha framlagt sitt forslag til pengebruk de neste fire årene.

I tillegg vil de at dobbeltrommene ved Stokmarknes sykehjem avvikles fra januar 2019, eller så snart ledighet gir mulighet for dette.

Finn Sture Hultgreen (Ap) – Ikke angrip politikerne for noe de ikke har vedtatt ennå Finn Sture Hultgreen (Ap) tar til orde i debatten rundt budsjettfremleggingen i Hadsel.

De vil finansiere dette med reduserte kapitalkostnader i 2019 på 1 million kroner, økte skatter og avgifter på 3 millioner i 2019 og 4 millioner året i de tre påfølgende årene, redusert avsetting for lønnsoppgjør, avvikling av dobbeltrom på Stokmarknes sykehje, reduksjn i lederstillinger, redusering i bruk av overtid, endirng i politisk organisering.