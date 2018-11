Hadsel

Hun fikk derimot ikke prisen. Det gjorde Trine Lerum fra Kaupanger. Hun fikk prisen for sin innsats som en inkluderende og kompetent leder for fotballgruppa til Kaupanger IL. I forkant av kåringen, som fant sted på et seminar i regi av NFF, sa Grøm at hun ikke hadde noen forventninger om å vinne.

– Det ble ikke diplom, men artig å være her. Det er godt å være ferdig med dette og komme til normal hverdag, igjen, sier hun i en kort kommentar til VOL etter at utdelingen hadde funnet sted.