Fikk 100.000 kroner til utvikling av barnefilm

– Dette er en utrolig god start på et fantastisk eventyr. Jeg er helg avhengig av å ha de lokale fondene i ryggen når spillefilmen skal realiseres, sier Olsen i en pressemelding.

Møter voksenlivet med et smell

Rabalderbygd er en spillefilm for barn mellom sju og ti år. Den skal handle om de problemstillingene som dukker opp for barn under oppveksten.

– Filmen skal handle om ulike barnekarakterer som møter voksenlivet med et smell. Vi alle husker første forelskelse, urettferdighet, plutselig ansvar for søsken og andre utfordringer fra da vi vokste opp, erindrer filmskaperen.

Hermann en del av spillefilmen

De 100.000 kronene Olsen og Rabalder Produksjon har fått, skal brukes til å utvikle filmens manus. Dette selv om det allerede er lagt mye arbeid i prosjektet.

– I fjor produserte vi filmen «Hermann», som er en pilot for Rabalderbygd. Den filmen er nå ute i distribusjon gjennom Norsk Filminstitutt, sier han.

Filmen «Hermann» har vært vist på stort sett alle filmfestivaler i Norge som har program for barn. I høst hadde den Bodø-premiere på Bodø Filmfestival, og i januar står TIFF (Tromsø Internasjonale Filmfestival) for tur.

– Det er jo overveldende at det har vært så mye oppmerksomhet og positivitet rundt prosjektet mitt. Det viser bare at vi er inne på noe, og at barna er klar for en ny filmserie hvor de skal få se et ufiltrert bilde av vanskeligheter de kan støte på, sier Olsen.

«Hermann» skal etter planen bli en del av spillefilmen, og er dermed en av historiene folk kan få se i kinofilmen.

Innspilling i Vesterålen

Filmen skal spilles inn i området rundt Bodø, samt i Vesterålen med nordnorske skuespillere i spektakulære kulisser, opplyses det i pressemeldingen.

– Håpet er at filmen skal stå ferdig i løpet av 2020. Det er mye som gjenstår, men dette var en pangstart jeg setter stor pris på. Filmfond Nord er veldig viktig for at de nordnorske historiene og stemmene skal høres, sier melbuværingen.