Brattåsen-regulering avgjøres

Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning om Brattåsen Masseuttak:

Direktoratet for mineforvaltning (DMF) anbefaler i en høringsuttalelse til planforslaget for Brattåsen masseuttak, at kommunen og tiltakshaver prioriterer tiltak og utforming som avbøter med ulempene ved uttaket i størst mulig grad.